Lukaku bocciatura unanime dei quotidiani dopo Empoli-Napoli | le pagelle sono pesantissime

Romelu Lukaku, sostituto nel secondo tempo nel corso della sfida tra Empoli e Napoli, è oggetto di numerose critiche in seguito alla brutta prestazione fornita allo stadio Castellani. Non il più bel Napoli della stagione, ma forse il più cinico e compatto: nonostante una prestazione di altissimo profilo, gli azzurri escono dallo stadio Castellani comunque con delle certezze di un certo tenore. L'Empoli ha dimostrato a più riprese di poter fare male agli azzurri (ieri in maglia bianca), che a loro volta hanno dato prova di una compattezza straordinaria, sfruttando difatti l'unica occasione per passare in vantaggio, con il rigore nel secondo tempo poi trasformato da Khvicha Kvaratskhelia.

Conte - il primo posto è di rigore. Lukaku in ombra - luce Simeone. E il Napoli passa anche ad Empoli - 5 (27’ st Solbakken 5. 5 (14’ st Olivera 6. 5 (33’ st Ekong 6); Colombo (41’ st Konate sv). 5 (31’ st Neres 6). NAPOLI (4-3-3): Caprile 6. 5; Di Lorenzo 6. 5), Anjorin 6 (33’ st Haas 6), Pezzella 6. La freddezza di Kvaratskhelia fa il resto. Uno in particolare, sintomo di coraggio: Simeone al posto di uno spento Lukaku. (Sport.quotidiano.net)

Lukaku sotto accusa - la vittoria non basta al Napoli : polemica totale sul belga - “Lukaku 0”, oppure “Lukaku deve entrare in condizione, si vede che non ce la fa proprio”, si legge sui social da quelli che ipotizzano una scarsa tenuta fisica del belga. itAl suo posto Simeone ha spaccato la partita, contribuendo alla crescita che poi ha portato al gol del Napoli. Romelu Lukaku ha fatto tantissima fatica a svolgere il lavoro che di solito offre una grossa mano alla squadra. (Tvplay.it)

Pagelle Empoli-Napoli 0-1 : Kvaratskhelia alla Lukaku non sbaglia dal dischetto - Rrahmani (5,5): Non impeccabile, giornata complicata per lui. Buongiorno (7): Prestazione solida, erige un muro davanti alla porta. Decisivo comunque. La partita ha visto un Empoli combattivo nel primo tempo, ma i toscani sono calati nella ripresa. Le Pagelle del Napoli Simeone (7): Entrato nella ripresa, dà la scossa alla squadra. (Napolipiu.com)