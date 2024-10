LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: giocatori in campo (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA giocatori in campo! 15:55 Fucsovics ha brillantemente superato le qualificazioni, sconfiggendo in due set Kotov e Gasquet in tre parziali. 15:52 Azzurro che giocherà in Austria, poi il Masters 1000 di Parigi Bercy prima di recarsi a Malaga per affrontare da protagonista della squadra italiana le Finals di Coppa Davis. 15:47 Cobolli b. Davidovich 7-6, 6-3! Gran vittoria dell’azzurro, ora un’altro romano, Matteo Berrettini! 15:05 Si è appena concluso al tie-break il 1° set tra Cobolli e Davidovich-Fokina. Poi Berrettini! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna, di fronte Matteo Berrettini e Marton Fucsovics. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: giocatori in campo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINAin! 15:55ha brillantemente superato le qualificazioni, sconfiggendo in due set Kotov e Gasquet in tre parziali. 15:52 Azzurro che giocherà in Austria, poi il Masters 1000 di Parigi Bercy prima di recarsi a Malaga per affrontare da protagonista della squadra italiana le Finals di Coppa Davis. 15:47 Cobolli b. Davidovich 7-6, 6-3! Gran vittoria dell’azzurro, ora un’altro romano, Matteo! 15:05 Si è appena concluso al tie-break il 1° set tra Cobolli e Davidovich-Fokina. Poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 500 di, di fronte Matteoe Marton

LIVE Arnaldi-Goffin 1-2 - ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match complicato - il belga strappa il break - Per Matteo Arnaldi il checkpoint ottavi passa da questo genere di incontri. L’olandese e il croato conducono 1-0 sulla coppia argentina, chiudendo il primo set sul 6-4. Si tratta del secondo incrocio tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo. 1-0 Game Arnaldi, rovescio vincente lungo linea che infila il belga. (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 6-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : prova di forza del romano - 30-15 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro. 40-15 A metà rete il rovescio del romano. Scappa via il dritto incrociato del romano. 13:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dell’azzurro e dello spagnolo. 40-AD Palla break Cobolli. 0-15 Primo scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore di rovescio di Flavio. (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 1-2 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - The post LIVE – Arnaldi-Goffin 1-2, primo turno Atp Basilea 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. PRIMO SET – Si parte con Arnaldi al servizio. PRIMO SET – Altro errore in uscita dalla battuta per Arnaldi! 40-40, guai grossi subito. Arnaldi deve un po’ registrare i colpi. PRIMO SET – Ulteriore palla break per Goffin ai vantaggi. (Sportface.it)