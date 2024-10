Le condizioni di Zeman dopo l’ischemia: torna a Roma, avrà bisogno di un mese di neuroriabilitazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) La comunicazione ufficiale su come sta Zeman arriva dalla clinica che lo ha seguito finora, dopo l'ultimo malore. Nella Capitale il boemo dovrà affrontare un periodo di degenza di almeno un mese. Fanpage.it - Le condizioni di Zeman dopo l’ischemia: torna a Roma, avrà bisogno di un mese di neuroriabilitazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La comunicazione ufficiale su come staarriva dalla clinica che lo ha seguito finora,l'ultimo malore. Nella Capitale il boemo dovrà affrontare un periodo di degenza di almeno un

