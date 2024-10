Lazio, la porta inviolata resta una chimera quest'anno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Zero su otto. Il dato sui clean sheet in Serie A della Lazio sta diventando sempre più inquietante. Come scrive il Messaggero questa mattina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Zero su otto. Il dato sui clean sheet in Serie A dellasta diventando sempre più inquietante. Come scrive il Messaggeroa mattina

Svaligiata la casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dopo Juventus-Lazio. Il maxi-bottino dei ladri : portati via orologi e collane - L’allarme è scattato in piena notte: sul posto Polizia e Scientifica per i rilievi del caso. Non è però la prima volta che le case dei calciatori sono oggetti di furti a Torino: l‘ultimo caso, nel giugno 2023, aveva preso di mira Moise Kean. La svizzera invece era già in ritiro per il match della Juventus Women contro l’Inter a Milano. (Ilfattoquotidiano.it)

Juventus-Lazio - Thiago Motta : “Vittoria meritata - Cambiaso importante” - La Lazio è una squadra generosa e lo ha dimostrato oggi mettendoci in difficoltà nonostante l’inferiorità numerica. Cambiaso sta crescendo tantissimo. Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio: “Dobbiamo continuare a lavorare. The post Juventus-Lazio, Thiago Motta: “Vittoria meritata, Cambiaso importante” appeared first on SportFace. (Sportface.it)