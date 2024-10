Lautaro Martinez dice 133! Chi c’è ora nel mirino del capitano dell’Inter? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lautaro Martinez firma il gol che decide Roma-Inter 0-1). Che porta il Toro a 133 reti in maglia nerazzurra, diventando così il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter. Il capitano ora punta un’altra leggenda. PASSI AVANTI – Dopo le critiche di inizio stagione, Lautaro Martinez sta rispondendo sul campo. Per il capitano dell’Inter 3 reti nelle ultime tre gare di Serie A, compresa quella che decide la sfida contro la Roma. Un gol di cattiveria, che lancia un messaggio di squadra e personale. E che permette al Toro di salire a 133 reti in maglia nerazzurra. Diventando così il settimo miglior marcatore della storia dell’Inter, oltre che il migliore tra i non italiani. Sappiamo che a Lautaro Martinez interessano poco le statistiche personali, come ribadito anche in merito alla sua candidatura al Pallone d’Oro (qui le sue parole). Inter-news.it - Lautaro Martinez dice 133! Chi c’è ora nel mirino del capitano dell’Inter? Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)firma il gol che decide Roma-Inter 0-1). Che porta il Toro a 133 reti in maglia nerazzurra, diventando così il miglior marcatore straniero della storia. Ilora punta un’altra leggenda. PASSI AVANTI – Dopo le critiche di inizio stagione,sta rispondendo sul campo. Per il3 reti nelle ultime tre gare di Serie A, compresa quella che decide la sfida contro la Roma. Un gol di cattiveria, che lancia un messaggio di squadra e personale. E che permette al Toro di salire a 133 reti in maglia nerazzurra. Diventando così il settimo miglior marcatore della storia, oltre che il migliore tra i non italiani. Sappiamo che ainteressano poco le statistiche personali, come ribadito anche in merito alla sua candidatura al Pallone d’Oro (qui le sue parole).

