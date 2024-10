News.robadadonne.it - La stanchezza cronica della tiroide delle donne

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La chiamano la ghiandola farfalla per la sua forma lobiforme, né manca un mal riposto romanticismo nei flyer dei reparti di endocrinologia che la ritraggono come un leggiadro lepidottero variopinto e attingono a definizioni poetiche tipo “la farfalla che governa il nostro corpo”. Peccato che se sei seduta in un reparto a sfogliare quei volantini in attesa del tuo turno, in genere è perché la tua farfalla se n’è già bella che volata via, è rimasta con un’ala sola, o è leggiadra come un vecchio pachiderma ombroso. Questa puntata non diventerà il mio memoir di donna che, da quando ha vent’anni, assume levotiroxina per compensare la pigriziamia farfalla-elefante (ipotiroidismo). Non entrerò neppure nel dettaglio del percorso diagnostico, degli errori, del decorsomalattia, néconseguenze su altri aspetti psico-fisici.