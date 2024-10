Inclusione e solidarietà: Le realtà al servizio del territorio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli enti sociali hanno come missione fondamentale quella di sostenere chi si trova in situazioni di fragilità, offrendo non solo assistenza immediata ma anche opportunità concrete di integrazione. In un'epoca in cui le disuguaglianze continuano a crescere, la collaborazione tra istituzioni Padovaoggi.it - Inclusione e solidarietà: Le realtà al servizio del territorio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli enti sociali hanno come missione fondamentale quella di sostenere chi si trova in situazioni di fragilità, offrendo non solo assistenza immediata ma anche opportunità concrete di integrazione. In un'epoca in cui le disuguaglianze continuano a crescere, la collaborazione tra istituzioni

"La Notte Bianca dei Desideri" - una serata per l’inclusione e la solidarietà - La cooperativa GEA presenta "La Notte Bianca dei Desideri", un evento speciale che si terrà venerdì 20 settembre dalle 19 alle 23 nella sede del Servizio Famiglie Senza Confini Minori e Famiglie Senza Confini Adulti, gestiti per conto del Comune di Bari, in via Rosario Livatino, 94, Bari. La... (Baritoday.it)

Nuova vita per il Terzo Tempo a Vecchiazzano : tra solidarietà ed inclusione - il locale si rinnova - Ad inizio settembre ha riaperto le porte il nuovo Terzo Tempo - caffè e cucina, completamente rinnovato negli spazi e negli arredi. Il locale, che si trova all'interno del Polisportivo Nevio Treossi di Vecchiazzano, è un progetto imprenditoriale innovativo nato nel 2014 e promosso dalla... (Forlitoday.it)

Il ricordo fra le onde : inclusione e solidarietà - i ragazzi di Raffaele in barca a vela - Per tutti loro, l’iniziativa ha rappresentato un’opportunità preziosa per sperimentare attività nuove, fare squadra e condividere momenti di serenità e inclusione. “La partecipazione entusiasta dei ragazzi ci dimostra quanto siano fondamentali queste occasioni di socialità, che offrono un’alternativa positiva e stimolante al loro percorso di vita – racconta Isabella Signani, referente del ... (Ilrestodelcarlino.it)