Il Ragazzo e l'Airone: un viaggio fantastico tra mito e realtà (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hayao Miyazaki torna con una favola senza tempo che esplora l'umanità attraverso gli occhi di un giovane eroe e un enigmatico airone Scheda del Film Titolo: Il Ragazzo e l'Airone Titolo originale: Kimi-tachi wa D? Ikiru ka Regia: Hayao Miyazaki Sceneggiatura: Hayao Miyazaki Produzione: Studio Ghibli Anno di uscita: 2023 Genere: Animazione, Avventura, fantastico Durata: 124 minuti Distribuzione: Toho (Giappone), Lucky Red (Italia) Ispirato a: Romanzo How Do You Live? di Genzabur? Yoshino Trama: Dopo la morte della madre, il giovane Mahito si trasferisce in campagna, dove incontra un airone misterioso che lo conduce in un mondo fantastico. Tra avventure magiche e incontri surreali, Mahito affronta una profonda esplorazione del dolore, della vita e della crescita personale.

