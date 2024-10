I genitori si affidano prima a ChatGPT, per i malanni dei figli, che ai medici: lo studio (Di lunedì 21 ottobre 2024) I genitori si affidano spesso all'Intelligenza Artificiale per curare piccoli acciacchi dei loro bambini, ma non è sempre corretto, ChatGPT dà consigli generici, senza conoscere la storia clinica del piccolo. Fanpage.it - I genitori si affidano prima a ChatGPT, per i malanni dei figli, che ai medici: lo studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Isispesso all'Intelligenza Artificiale per curare piccoli acciacchi dei loro bambini, ma non è sempre corretto,dà consigli generici, senza conoscere la storia clinica del piccolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I genitori si affidano prima a ChatGPT, per i malanni dei figli, che ai medici: lo studio - I genitori si affidano spesso all'Intelligenza Artificiale per curare piccoli acciacchi dei loro bambini, ma non è sempre corretto, ChatGPT dà consigli ... (fanpage.it)

Minori in comunità, pagherà lo Stato: l’Alta Padovana risparmia fino a 2,5 milioni - Lo Stato si farà carico delle spese per i minori a rischio da collocare in comunità, attualmente sostenute dai Comuni. Questo intervento, previsto nella prossima manovra finanziaria, consentirà un ... (mattinopadova.gelocal.it)

Un’assistente accompagnerà Valerio Morelli ogni giorni all’Aquila al liceo musicale grazie all’impegno dell’Unione dei Comuni - Magliano de' Marsi. Un'assistente accompagnerà Valerio Morelli ogni giorno al liceo musicale dell'Aquila. Grazie all'impegno dell'Unione dei comuni "Montagna marsicana" ... (marsicalive.it)