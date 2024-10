I cento anni di Amos, storico ferroviere (Di lunedì 21 ottobre 2024) Faenza celebra i cento anni di Amos Pelliconi, storico ferroviere e reduce di guerra. Nato il 21 ottobre 1924 a Bubano, Amos a 16 anni ha iniziato a lavorare come ferroviere ma prima di vivere quell’avventura sui binari, ha affrontato una delle prove più dure: la seconda guerra mondiale dopo essere stato chiamato al fronte. Oggi Amos vive a Faenza, con l’amata moglie Rina, con cui è sposato da ben 73 anni, ed è circondato dall’affetto della sua famiglia che lo festeggiano con orgoglio. Tanti auguri. Ilrestodelcarlino.it - I cento anni di Amos, storico ferroviere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Faenza celebra idiPelliconi,e reduce di guerra. Nato il 21 ottobre 1924 a Bubano,a 16ha iniziato a lavorare comema prima di vivere quell’avventura sui binari, ha affrontato una delle prove più dure: la seconda guerra mondiale dopo essere stato chiamato al fronte. Oggivive a Faenza, con l’amata moglie Rina, con cui è sposato da ben 73, ed è circondato dall’affetto della sua famiglia che lo festeggiano con orgoglio. Tanti auguri.

