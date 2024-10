Giustizia, emendamento FI: “Valutare danno erariale giudice per ingiusta detenzione” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nei casi di riparazione per ingiusta detenzione gli atti saranno trasmessi al Procuratore Generale della Corte dei Conti perché valuti se sussistono i presupposti per l’avvio del procedimento di responsabilità per danno erariale del magistrato nei confronti dello Stato. È quanto prevede un emendamento di FI firmato da Enrico Costa, Tommaso Calderone e Annarita Patriarca alla proposta di legge che modifica il codice della Giustizia contabile, in relazione ad alcune funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. “Il provvedimento irrevocabile che accoglie la domanda di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale è comunicato al competente procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità”, recita l’emendamento. Lapresse.it - Giustizia, emendamento FI: “Valutare danno erariale giudice per ingiusta detenzione” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nei casi di riparazione pergli atti saranno trasmessi al Procuratore Generale della Corte dei Conti perché valuti se sussistono i presupposti per l’avvio del procedimento di responsabilità perdel magistrato nei confronti dello Stato. È quanto prevede undi FI firmato da Enrico Costa, Tommaso Calderone e Annarita Patriarca alla proposta di legge che modifica il codice dellacontabile, in relazione ad alcune funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per. “Il provvedimento irrevocabile che accoglie la domanda di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale è comunicato al competente procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità”, recita l’

