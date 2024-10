Digital-news.it - GialappaShow TV8: nuove imitazioni e ospiti straordinari nella quarta edizione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un cast d’eccezione, new entry,esilaranti, e co-conduttrici a sorpresa sono gli ingredienti delladi, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, da lunedì 21 ottobre, per otto puntate, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOWAlla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fiancoprima puntata, la superstar Laura Pausini, che con grande autoironia si destreggerà tra Forest e i Gialappi, e si cimenterà in un duetto epico con Annalaisa e non solo. In questa nuova, due new entrybanda del: Herbert Ballerina, e Giovanni Vernia che vestirà i panni di Jannik Sinner e Fabrizio Corona.