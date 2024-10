Garzeno: indagato un 17enne per l’omicidio di Candido Montini, ex vicesindaco assassinato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un giovane di 17 anni, residente a Garzeno, si trova al centro di un’indagine per omicidio volontario riguardante la morte di Candido Montini, ex vicesindaco della città, assassinato a settembre. L’episodio ha scosso la comunità locale, e le autorità stanno esaminando attentamente la situazione. l’omicidio di Candido Montini: un caso che ha scosso Garzeno Il 24 settembre, l’anziano di 76 anni, noto nella frazione di Catasco per la sua attività di vendita di alimentari, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un’aggressione mortale. L’indagine ha subito messo in evidenza la possibilità che l’omicidio fosse stato perpetrato da qualcuno che conosceva bene l’uomo e che avesse motivi finanziari. Montini era ben inserito nella comunità locale e la sua morte ha sollevato domande inquietanti su vendetta e disperazione. Gaeta.it - Garzeno: indagato un 17enne per l’omicidio di Candido Montini, ex vicesindaco assassinato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un giovane di 17 anni, residente a, si trova al centro di un’indagine per omicidio volontario riguardante la morte di, exdella città,a settembre. L’episodio ha scosso la comunità locale, e le autorità stanno esaminando attentamente la situazione.di: un caso che ha scossoIl 24 settembre, l’anziano di 76 anni, noto nella frazione di Catasco per la sua attività di vendita di alimentari, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un’aggressione mortale. L’indagine ha subito messo in evidenza la possibilità chefosse stato perpetrato da qualcuno che conosceva bene l’uomo e che avesse motivi finanziari.era ben inserito nella comunità locale e la sua morte ha sollevato domande inquietanti su vendetta e disperazione.

