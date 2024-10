Esplosi colpi di arma da fuoco in strada nel Napoletano: indagini dei Carabinieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) CASORIA – Spari in strada a Casoria, in provincia di Napoli, dove la tensione è tornata a farsi sentire. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Giovanni Rocco dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco. Sul posto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e accertare la matrice dell’accaduto. L'articolo Esplosi colpi di arma da fuoco in strada nel Napoletano: indagini dei Carabinieri proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Esplosi colpi di arma da fuoco in strada nel Napoletano: indagini dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CASORIA – Spari ina Casoria, in provincia di Napoli, dove la tensione è tornata a farsi sentire. Idella locale compagnia sono intervenuti in via Giovanni Rocco dopo la segnalazione didida. Sul posto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo. Sono attualmente in corso leper ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e accertare la matrice dell’accaduto. L'articolodidainneldeiproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

Colpi di arma da fuoco alle Case Nuove - Indagini in corso da parte dei carabinieri per. In strada sono stati trovati alcuni bossoli. . . . Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti in via Luigi Serio (zona Case Nuove) per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Non risultano danni o feriti. (Napolitoday.it)

Colpi d’arma da fuoco a Napoli - nessun ferito - In strada sono stati trovati alcuni bossoli. it. . Al momento non risultano danni o feriti. Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti in via Luigi Serio, zona Case Nuove, a Napoli, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’evento e la matrice. (Anteprima24.it)

Omicidio a Napoli : 43enne ucciso da diversi colpi di arma da fuoco - E’ ancora fitto il mistero sull’omicidio di un 43enne. Si torna a sparare a Napoli. Da chiarire anche la dinamica dell’omicidio. Era stato ricoverato un uomo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. . I militari adesso stanno indagando per risalire, innanzitutto, al luogo dove il 43enne è stato colpito. (Dayitalianews.com)