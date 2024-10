Esonero in Serie A: il sostituto è un ex Lazio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Esonero in Serie A sembra sempre più vicino, alla luce dei risultati negativi: al posto dell’allenatore potrebbe arrivare un ex Lazio La prima parte di stagione sta andando avanti ed è già possibile rendersi conto delle gerarchie che potrebbero stabilizzarsi da qui alla fine del campionato, sia per i primi posti in classifica, sia per le retrovie. In particolare, c’è una squadra che pare in grande difficoltà e potrebbe presto decidere per l’Esonero dell’allenatore e l’avvio di un nuovo progetto tecnico, per tentare di dare una sterzata e a un campionato partito molto male. Spuntano già i nomi dei possibili sostituti. L’Esonero in Serie A sembra sempre più vicino Se nella parte alta della classifica Napoli, Inter e Juventus – con il Milan subito a inseguire – stanno cercando di distanziarsi da tutte le altre e restare in lotta per lo scudetto. Rompipallone.it - Esonero in Serie A: il sostituto è un ex Lazio Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) UninA sembra sempre più vicino, alla luce dei risultati negativi: al posto dell’allenatore potrebbe arrivare un exLa prima parte di stagione sta andando avanti ed è già possibile rendersi conto delle gerarchie che potrebbero stabilizzarsi da qui alla fine del campionato, sia per i primi posti in classifica, sia per le retrovie. In particolare, c’è una squadra che pare in grande difficoltà e potrebbe presto decidere per l’dell’allenatore e l’avvio di un nuovo progetto tecnico, per tentare di dare una sterzata e a un campionato partito molto male. Spuntano già i nomi dei possibili sostituti. L’inA sembra sempre più vicino Se nella parte alta della classifica Napoli, Inter e Juventus – con il Milan subito a inseguire – stanno cercando di distanziarsi da tutte le altre e restare in lotta per lo scudetto.

