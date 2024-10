Endless Love, replica puntata 21 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 21 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Anche Leyla e Ayhan concordano una versione dei fatti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 263 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 21 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 21– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Anche Leyla e Ayhan concordano una versione dei fatti. Ecco ilper rivedere l’episodio 263 in

Endless Love 22 ottobre : Tufan scopre la verità su Kemal e Nihan - Asu è in pericolo - Anticipazioni di Endless Love: Zeynep rifiuta i ringraziamenti di Emir Tufan arriva in ospedale accompagnato da alcuni dipendenti della Kozcuoglu Holding, pronti a donare il loro sangue per …. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. (Movieplayer.it)

Endless Love Anticipazioni 22 ottobre 2024 : Zeynep salva Nihan e respinge Emir! - Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 22 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir ringrazia Zeynep per aver salvato Nihan, ma lei lo rimette al suo posto con una risposta secca... (Comingsoon.it)

Endless Love - anticipazioni dal 21 al 26 ottobre 2024 : Nihan viva grazie a Zeynep - In seguito all’attentato organizzato da Asu per liberarsi di lei, la donna ha bisogno di una donazione di sangue prima di essere operata. 15, il sabato alle 14:45 e il giovedì in prima serata su Canale 5. The post Endless Love, anticipazioni dal 21 al 26 ottobre 2024: Nihan viva grazie a Zeynep appeared first on Davide Maggio. (Davidemaggio.it)