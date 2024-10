Empoli-Napoli: L’Analisi di Zazzaroni sulla Vittoria Partenopea (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha recentemente condiviso la sua analisi riguardo alla sfida vinta dal Napoli sul campo dell’Empoli, durante la trasmissione “Pressing” su Mediaset. Il suo intervento ha messo in luce vari aspetti della partita, evidenziando sia le prestazioni individuali che le dinamiche di gioco della squadra Partenopea e dell’Empoli. Zazzaroni sulle Prestazioni Individuali: Lobotka e Gilmour Uno dei punti salienti delL’Analisi di Zazzaroni è stata la performance di Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco del Napoli. Zazzaroni ha sottolineato la difficoltà di sostituire Lobotka, definendolo “attuale e difficilmente sostituibile”. Questo commento riflette l’importanza del giocatore nel sistema di gioco del Napoli, specialmente per la sua capacità di gestire il centrocampo e contribuire alla fase offensiva. Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli: L’Analisi di Zazzaroni sulla Vittoria Partenopea Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, ha recentemente condiviso la sua analisi riguardo alla sfida vinta dalsul campo dell’, durante la trasmissione “Pressing” su Mediaset. Il suo intervento ha messo in luce vari aspetti della partita, evidenziando sia le prestazioni individuali che le dinamiche di gioco della squadrae dell’sulle Prestazioni Individuali: Lobotka e Gilmour Uno dei punti salienti deldiè stata la performance di Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco delha sottolineato la difficoltà di sostituire Lobotka, definendolo “attuale e difficilmente sostituibile”. Questo commento riflette l’importanza del giocatore nel sistema di gioco del, specialmente per la sua capacità di gestire il centrocampo e contribuire alla fase offensiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non solo Napoli : Zazzaroni - Spalletti - Giuntoli - Osimhen - Lotito - Servono norme per cambiare il sistema: i problemi della Lega Pro sono diversi da chi prende 4 milioni a stagione… Serve una norma diversa, i calciatori con i social sono aziende nell’azienda. Non Osimhen, visto che la clausola dei 75 milioni non è valida per l’Italia e che Aurelio De Laurentiis, piuttosto che vendere il centravanti nigeriano alla Juve, lo regalerebbe ai turchi”. (Terzotemponapoli.com)

Zazzaroni : «Napoli primo? Io sto pregando! Ma Inter più forte» - CORSA SCUDETTO – Ivan Zazzaroni non ha dubbi sulla forza dell’Inter, ma continua a sperare nella vittoria finale degli azzurri: «Napoli da scudetto? Sì, però non dirglielo! Ha una rosa di una squadra che vuole vincere: Neres, Gilmour, è chiaro che Conte oggi deve dire è una squadra fatta per ripartire. (Inter-news.it)

Juventus-Napoli - Zazzaroni critico : “Gli azzurri hanno giocato in otto. Lukaku - Kvara e Olivera hanno solo guardato” - Il Napoli, dopo il pareggio a reti inviolate contro la Juventus, mantiene saldamente il secondo posto in classifica. Magari gli azzurri potranno sbagliare un paio di partite durante la stagione come accade a tutti, non è una squadra perfetta, ma ha calciatori importanti in grado di fare la differenza. (Napolipiu.com)