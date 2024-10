È morto Fethullah Gulen, ritenuto dal governo turco la mente del tentato golpe del 2016 contro Erdogan (Di lunedì 21 ottobre 2024) È morto a 83 anni Fethullah Gülen, influente predicatore islamico turco, ritenuto da Ankara la mente del tentato golpe contro il presidente Recep Tayyip Erdogan del 15 luglio 2016. La notizia è stata pubblicata da Herkul, sito vicino al predicatore, e viene ripresa dai maggiori media turchi. Era un predicatore islamico, studioso e figura pubblica noto per essere il fondatore del movimento Gülen, anche chiamato Hizmet, che promuove l’istruzione, il dialogo interreligioso e i valori di pace e tolleranza. Gülen inizialmente fu alleato di Erdogan, ma fra il 2013 e il 2014 i rapporti fra i due si deteriorano e il religioso divenne un oppositore del presidente: nel 2014 fu accusato di guidare un’organizzazione terroristica e nel 2016 il presidente turco lo accusò di avere architettato il tentato golpe contro di lui. Lettera43.it - È morto Fethullah Gulen, ritenuto dal governo turco la mente del tentato golpe del 2016 contro Erdogan Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Èa 83 anniGülen, influente predicatore islamicoda Ankara ladelil presidente Recep Tayyipdel 15 luglio. La notizia è stata pubblicata da Herkul, sito vicino al predicatore, e viene ripresa dai maggiori media turchi. Era un predicatore islamico, studioso e figura pubblica noto per essere il fondatore del movimento Gülen, anche chiamato Hizmet, che promuove l’istruzione, il dialogo interreligioso e i valori di pace e tolleranza. Gülen inizialfu alleato di, ma fra il 2013 e il 2014 i rapporti fra i due si deteriorano e il religioso divenne un oppositore del presidente: nel 2014 fu accusato di guidare un’organizzazione terroristica e nelil presidentelo accusò di avere architettato ildi lui.

