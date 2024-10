Amica.it - Dove sono cominciati i problemi della moda (e come risolverli): intervista a Matteo Ward

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Siamo così abituati a dividere gli abiti“di” e “fuori” da non renderci più conto che è una strategia formulata a tavolino (oltre tre secoli fa) per spingere gli acquisti e far crescere il sistema. Sistema che oggi è, a tutti gli effetti, fuori controllo. Questa è la premessa di Fuori! il nuovo libro diche promette di farci guardare con occhi diversi ciò che abbiamo nell’armadio. Fuori! diIl nome non è nuovo per chi si occupa die di sostenibilità:è membro fondatore di Fashion Revolution Italia, textile expert in Commissione Europea per il New European Bauhaus Festival, co-founder di Wråd, docente e relatore pubblico.