DIRETTA | Milan-Club Brugge, la conferenza di Fonseca e Reijnders: seguila LIVE

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e del centrocampista olandese alla vigilia di Milan-Club Brugge, terzo match di Champions League

E' vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca, che domani scenderà in campo contro il Club Brugge per la terza giornata. Il Diavolo è chiamato a conquistare la prima vittoria per iniziare a pensare seriamente alla qualificazione alla fase finale. Non mancano i dubbi di formazione per il portoghese, che in conferenza è pronto a fare chiarezza sulle condizioni di Matteo Gabbia e su Rafa Leao, fuori per tutto il match contro l'Udinese.

Milan-Club Brugge, le dichiarazioni di Reijnders

C'è Tijjani Reijnders in conferenza stampa al fianco di Paulo Fonseca. Il centrocampista è uno dei punti fermi della squadra del tecnico portoghese.

