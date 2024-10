Cobolli-Davidovich Fokina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Flavio Cobolli se la vedrà contro Alejandro Davidovich Fokina nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Terzo confronto in carriera tra i due giocatori, che vogliono partire con il piede giusto e sperano di fare strada in un lato di tabellone presidiato dall’australiano De Minaur, le cui condizioni fisiche sono un’incognita. Cobolli non ha una grande esperienza sul veloce indoor e la scorsa settimana non ha neanche giocato (mentre lo spagnolo ha disputato l’Atp di Stoccolma, uscendo al secondo turno), ma i progressi fatti nel 2024 sono sotto gli occhi di tutti e potrà senz’altro dire la sua. Secondo i bookies sarà Davidovich Fokina a scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia il match si preannuncia aperto e avvincente. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Flaviose la vedrà contro Alejandronel primo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Terzo confronto in carriera tra i due giocatori, che vogliono partire con il piede giusto e sperano di fare strada in un lato di tabellone presidiato dall’australiano De Minaur, le cui condizioni fisiche sono un’incognita.non ha una grande esperienza sul veloce indoor e la scorsa settimana non ha neanche giocato (mentre lo spagnolo ha disputato l’Atp di Stoccolma, uscendo al secondo turno), ma i progressi fatti nelsono sotto gli occhi di tutti e potrà senz’altro dire la sua. Secondo i bookies saràa scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia il match si preannuncia aperto e avvincente.

