Leggioggi.it - Carta spesa Dedicata a te anche nel 2025: chi potrà beneficiarne

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Con la Legge di Bilancioè stato confermato il rinnovo dellaa Te, la prepagata di 500 euro per aiutare le famiglie con redditi più bassi nelle spese quotidiane al supermercato, con i trasporti pubblici e con il rifornimento di carburante.Introdotta nel 2023 e via via prorogata, lasocial card continuerà ad esisterel’anno prossimo, in base a condizioni e requisiti standard: reddito, componenti dei nuclei e paletti sugli acquisti inclusi ed esclusi dal contributo. Misura confermata in primis nella nota stampa di Palazzo Chigi e dalla conferenza stampa seguita sulla presentazione della Manovra: “Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per illaa te”, nella misura di 500 milioni”, riporta il comunicato. In breve come funzionerà la proroga.