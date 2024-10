Sport.quotidiano.net - Bundesliga, settima giornata: tripletta di Kane, bene Lipsia, Leverkusen e Dortmund

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Non cambia la situazione in testa alla. Dopo sette giornate, Bayern Monaco erestano prime con 17 punti: a trascinare i bavaresi è unadi, mentre Simons e Orban regalano i tre punti a Marco Rose. Alle loro spalle Friburgo e, entrambe vincenti nel weekend contro Augsburg ed Eintracht. Tre punti anche Union Berlino e Borussia, rispettivamente quinta edella classifica. Vediamo tutte le sfide di questa. Tutti i match del weekend Ad aprire il turno è la vittoria del Borussia, in campo venerdì sera contro il St.Pauli. I gialloneri si impongono 2-1 grazie alla rete decisiva del solito Guirassy, arrivata al minuto 83 su assist di Gittens. La formazione di Sahin era passata in vantaggio con Bensebaini, poi al 78’ il pareggio con il gran gol dalla distanza di Smith.