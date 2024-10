Buchmesse: Mazza chiude l’anno dell’Italia Ospite d’Onore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Commissario straordinario Mauro Mazza che, salendo sul palco, ha rivendicato il successo della partecipazione italiana Si è conclusa oggi la 76esima edizione della Buchmesse di Francoforte. La pergamena-simbolo del Paese Ospite d’Onore è stata affidata alle Filippine nell’ambito della cerimonia di passaggio di consegne andata in scena all’interno del Padiglione Italia realizzato da Stefano Sbircialanotizia.it - Buchmesse: Mazza chiude l’anno dell’Italia Ospite d’Onore Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Commissario straordinario Mauroche, salendo sul palco, ha rivendicato il successo della partecipazione italiana Si è conclusa oggi la 76esima edizione delladi Francoforte. La pergamena-simbolo del Paeseè stata affidata alle Filippine nell’ambito della cerimonia di passaggio di consegne andata in scena all’interno del Padiglione Italia realizzato da Stefano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchmesse - Mazza : slalom tra le polemiche - ma ce l’abbiamo fatta - “Gli eventi fuori fiera – ha detto ancora Mazza – sono stati molto importanti, i concerti dell’Orchestra dell’area di Verona che ha celebrato i 100 anni di Puccini, del maestro Ambrogio Sparagna, che è il maestro della musica popolare italiana, della tradizione musicale italiana, e ieri sera il concerto del volo con 6. (Ildenaro.it)

Buchmesse - è il giorno dell’Italia : inaugurazione con il ministro Giuli. Mazza : “Fiero del lavoro svolto” - Con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in rappresentanza del Governo italiano sono intervenuti tre oratori letterari: Stefano Zecchi, Susanna Tamaro e Carlo Rovelli. 000 visitatori specializzati per oltre 9. Relate” è il motto scelto quest’anno per una fiera che si presenta come la più importante del settore nel panorama europeo: in grado di ospitare 300. (Secoloditalia.it)

Buchmesse di Francoforte - Mazza orgoglioso : “Abbiamo un Dream Team” - . attesa dell'inizio della Fiera, è stato presentato il programma con il quale l'Italia si presenterà alla Buchmesse di Francoforte: particolarmente orgoglioso del Dream Team di autori e relatori presenti il Commissario straordinario Mauro Mazza L'articolo Buchmesse di Francoforte, Mazza orgoglioso:. (Ildifforme.it)