Tvpertutti.it - Beautiful, anticipazioni italiane: il passo falso di Deacon, Brooke furiosa

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempi duri perSharpe a, come si evince dalledella soap opera di Canale 5. L'uomo, infatti, deciderà di dichiarare il suo amore a, ma le cose non andranno come sperato. Ricordiamo che, fin dal suo ritorno a Los Angeles, ha provato a riconquistare la Logan facendo leva sulla necessità di riunire la loro famiglia ed assicurare finalmente a Hope due genitori uniti., però, ha sempre respinto Sharpe ribadendogli di amare profondamente Ridge e di non avere alcuna intenzione di distruggere il loro matrimonio. Le cose, però, negli ultimi tempi, sono decisamente cambiate da quando Ridge è caduto nella macchinazione ordita ai danni dida Thomas e ha lasciato la donna, certo che fosse stata lei a chiamare i Servizi Sociali affinché portassero via il piccolo Douglas a suo padre.