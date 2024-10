Ilrestodelcarlino.it - Bagnolo, dieci fuori casa. Esonda il Tassone in via Spallanzani: "Abbiamo perso tutto"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ho. Una, due auto, non ho più niente di ciò che io e la mia famiglia avevamo ottenuto con tanti sacrifici". Nadia Valentino, 52 anni, si scioglie in lacrime. Lei, insieme al marito Cesare My, 52 anni, e quattro figli di 7, 10, 12 e 20 anni, sono tra lene sfollate da viadove all’alba di ieri èto il canalazzo. È la prima emergenza di giornata che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare. "Ma già sabato sera intorno alle 22 – spiegano – vedendo il fiume d’acqua che ci scorreva sotto, avevamo dato l’allarme. Ma nessuno ci ha risposto. Solo dopo mezzanotte i vigili del fuoco ci hanno ascoltato. Poi stamattina (ieri, ndr) intorno alle 7 sono venuti finalmente a soccorrerci portandoci via col gommone".