Aumentano i casi di cyberbullismo | vittime 6 adolescenti su 10 L' indagine di Edit a Pisa

Pisa, 21 ottobre 2024 - I casi di cyberbullismo sono in aumento negli ultimi anni, soprattutto a danno delle ragazze (44,6% nel 2022), a fronte del 36,5% fra i ragazzi. È quanto emerge dall'indagine Edit, della Ars-Agenzia regionale di sanità Toscana, presentata al II congresso regionale Simeup-Società italiana di medicina di emergenza urgenza pediatrica, che si è tenuto a Pisa alle Benedettine con una grande partecipazione (150 iscritti) fra cui anche specializzandi e personale infermieristico. Il focus quest'anno era sul tema del bambino maltrattato, il bullismo e il cyberbullismo e su questo sono intervenuti noti esponenti della rete toscana coinvolti nella gestione del codice rosa. È emerso ad esempio - dati di sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia, sempre del 2022 - che il bullismo è strettamente legato al fenomeno della violenza domestica.

