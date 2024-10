Ascolti tv, domenica 20 ottobre 2024: Sempre al tuo fianco (13.2%), La Rosa della vendetta (13.6%), Le Iene (9.8%), Che tempo che fa (8.7%) | Dati Auditel (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ascolti tv di domenica 20 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Sempre al tuo fianco” contro “La Rosa della vendetta“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TVdi ieri? Ecco i Dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sempre al tuo fianco vs La Rosa della vendetta. Auditel ieri sera, domenica 20 ottobre 2024 Sfida Rai1 e Canale 5: “Sempre al tuo fianco” contro “La Rosa della vendetta”. Chi ha vinto? Rai 1: Sempre al tuo fianco, serie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella con protagonista Ambra Angiolini ha incollato alla tv 2.349.000 spettatori pari al 13.2% di share. Superguidatv.it - Ascolti tv, domenica 20 ottobre 2024: Sempre al tuo fianco (13.2%), La Rosa della vendetta (13.6%), Le Iene (9.8%), Che tempo che fa (8.7%) | Dati Auditel Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)tv di20: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “al tuo” contro “La“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TVdi ieri? Ecco iprima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera:al tuovs Laieri sera,20Sfida Rai1 e Canale 5: “al tuo” contro “La”. Chi ha vinto? Rai 1:al tuo, serie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella con protagonista Ambra Angiolini ha incollato alla tv 2.349.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti TV | Domenica 20 Ottobre 2024. Vince La Rosa della Vendetta (13.6%) - Sempre al Tuo Fianco fermo al 13.2% - 000 spettatori (%). 000 spettatori (%). Su Italia1 N. 000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Rai3 Detectives: Casi risolti e irrisolti interessa. 000 spettatori con il % nella seconda parte, mentre Melaverde interessa. Su Rai3 Presadiretta segna. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (. 000 spettatori (%). (Davidemaggio.it)

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre 2024 : incontri per Sagittario - occasioni per Leone - Gemelli – Sarà meglio rimboccarsi le maniche per ricucire un rapporto. Tutti ti tengono d'occhio, perciò pensa con attenzione prima di aprire la bocca. Toro – L'oroscopo di Paolo Fox dice che capirai cosa desideri veramente nel tuo cuore. E c'è chi avrà delle preoccupazioni o problemi da affrontare. (Ultimora.news)

GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8 : cast e ospiti della prima puntata - Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. youtube. E poi i Neri per Caso, le musiche di Vittorio Cosma che non sarà l’unico rappresentante di Elio e le Storie tese, perché Elio stesso avrà un ruolo nella fiction comica Sensualità a Corte che potete rivedere qui. https://www. GialappaShow 21 ottobre: ospiti e cast La prima puntata di GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8 ha ... (Ascoltitv.it)