Arrestato a Pignataro Maggiore un esponente di spicco del clan dei Casalesi: Salvatore Orabona in manette (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Pignataro Maggiore, comune situato nella provincia di Caserta, la Polizia ha condotto un’operazione decisiva, arrestando Salvatore Orabona, 52enne ritenuto un esponente di alto livello del clan dei Casalesi. Orabona era ricercato da tre mesi poiché era sfuggito a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte d’appello di Napoli. Questo ordine era relativo a un tentato omicidio risalente al 2001, per il quale l’uomo era stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione con sentenza definitiva. Dettagli dell’arresto e coordinamento delle indagini L’arresto di Salvatore Orabona è stato eseguito dalla Squadra mobile di Caserta, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Gaeta.it - Arrestato a Pignataro Maggiore un esponente di spicco del clan dei Casalesi: Salvatore Orabona in manette Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, comune situato nella provincia di Caserta, la Polizia ha condotto un’operazione decisiva, arrestando, 52enne ritenuto undi alto livello deldeiera ricercato da tre mesi poiché era sfuggito a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte d’appello di Napoli. Questo ordine era relativo a un tentato omicidio risalente al 2001, per il quale l’uomo era stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione con sentenza definitiva. Dettagli dell’arresto e coordinamento delle indagini L’arresto diè stato eseguito dalla Squadra mobile di Caserta, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PIGNATARO MAGGIORE - Cade dal motorino mentre torna dalla casa delle fidanzata, ore d’ansia per un 16enne di Calvi Risorta - 20:58:14 Ieri sera, intorno alle 22:00, una serata che sembrava promettente si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 16 anni, di Calvi Risorta. Dopo aver salutato la fidanzata, il giovane stava ... (casertafocus.net)

Caserta, arrestato il latitante Salvatore Orabona, affiliato ai Casalesi - L'uomo, 52 anni, ex collaboratore di giustizia, era ricercato perché si era sottratto dall'arresto per una condannata definitiva per associazione per delinquere e tentato omicidio ... (msn.com)

Preso killer del Clan dei Casalesi ricercato - PIGNATARO MAGGIORE – Le forze dell’ordine nelle scorse ore hanno arrestato il 52enne di Trentola Ducenta Salvatore Orabona, storico membro del clan dei Casalesi, irrintracciabile dal mese di luglio ... (casertace.net)