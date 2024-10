Ancelotti: «Cosa chiedo a Mbappé? Preferisco che faccia gol piuttosto che fare pressing» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Real Madrid domani affronta il Borussia Dortmund, terza giornata di Champions League. Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos, presenta la sfida di domani in conferenza stampa. Le sue parole riportate da Marca. Ancelotti: «Non abbiamo i giocatori adatti a giocare in spazi piccoli» Cosa pensa Ancelotti del Borussia Dortmund? «È cambiato perché prima è cambiato l’allenatore e alcuni giocatori. Stessa idea, che lavorino bene e abbiano qualità collettiva. Sono un avversario impegnativo perché di recente hanno giocato anche la finale contro di noi». Ormai le squadre non hanno più segreti: «Il calcio è cambiato, della squadra rivale si sa tutto perché si vedono tutte le partite che gioca. Non c’è nessun segreto Ho abbastanza dati su tutte le partite che hanno giocato». Ilnapolista.it - Ancelotti: «Cosa chiedo a Mbappé? Preferisco che faccia gol piuttosto che fare pressing» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Real Madrid domani affronta il Borussia Dortmund, terza giornata di Champions League. Carlo, allenatore dei Blancos, presenta la sfida di domani in conferenza stampa. Le sue parole riportate da Marca.: «Non abbiamo i giocatori adatti a giocare in spazi piccoli»pensadel Borussia Dortmund? «È cambiato perché prima è cambiato l’allenatore e alcuni giocatori. Stessa idea, che lavorino bene e abbiano qualità collettiva. Sono un avversario impegnativo perché di recente hanno giocato anche la finale contro di noi». Ormai le squadre non hanno più segreti: «Il calcio è cambiato, della squadra rivale si sa tutto perché si vedono tutte le partite che gioca. Non c’è nessun segreto Ho abbastanza dati su tutte le partite che hanno giocato».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TJ - Hoeness: “La Juve è una squadra da ammirare”. Nubel: “Vlahovic è un grande bomber” - "Rispetto alla prima partita contro il Bayern non è cambiata la situazione dell'infermieria". Thiago Motta ha detto che domani sarà importante avere il contro della palla. È d'accordo? "È sempre ... (tuttojuve.com)

Milan, in Champions Fonseca come Motta: "La formazione ve la dico tutta" - Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Milan-Club Brugge , terza giornata della fase a gironi di Champions League . Un appuntamento fondamentale per i rossoneri, fermi ancora a quota zero punti in c ... (informazione.it)

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Club Brugge: Fonseca svela l'undici iniziale - Il Milan ha un solo obiettivo contro il Club Brugge: vincere. I rossoneri sono ancora a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League (sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen) e per. (informazione.it)