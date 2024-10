Ambiente, Schifani incontra Regione e Arpa: "Lavorare contro erosione costiera e desertificazione" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rafforzare la collaborazione tra Regione, Arpa Sicilia, Sistema nazionale per la protezione dell’Ambiente (Snpa) e Ispra al fine di elaborare uno studio scientifico su desertificazione ed erosione costiera della Sicilia. È l'obiettivo che si sono dati il presidente Renato Schifani, l’assessore Agrigentonotizie.it - Ambiente, Schifani incontra Regione e Arpa: "Lavorare contro erosione costiera e desertificazione" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rafforzare la collaborazione traSicilia, Sistema nazionale per la protezione dell’(Snpa) e Ispra al fine di elaborare uno studio scientifico sueddella Sicilia. È l'obiettivo che si sono dati il presidente Renato, l’assessore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo Arpal : prolungamento fino alle 18 su gran parte della Regione - Le attese meteoclimatiche suggeriscono che la regione continuerà a dover affrontare una vulnerabilità rispetto a fenomeni temporaleschi, sempre monitorati da Arpal. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . La protezione civile, in collaborazione con Arpal, è in stato di allerta per garantire la sicurezza dei cittadini e per intervenire ... (Gaeta.it)

Intesa tra la Regione Abruzzo e Precarpazia - l'accordo firmato a Bruxelles - È stata firmata a Bruxelles l'intesa tra la Regione Abruzzo e la Regione Precarpazia. Un progetto voluto dal presidente Marsilio che era stato oggetto di una delibera del 30 settembre scorso. A firmare l'intesa insieme al presidente Marsilio c'era W?adys?aw Ortyl, presidente della Regione... (Chietitoday.it)

Discarica di Limoncino allagata - Salvetti : "Arpat farà nuovi controlli - la Regione valuti le tracimazioni. Noi? Convinti che non debba stare lì" - . . Lo fa con un question time della consigliera pentastellata, Stella Sorgente, a proposito dell'allagamento del sito industriale di Monte La Poggia, con evidente tracimazione delle acque tra i due lotti e formazione di un unico lago. La discarica di Limoncino torna sui banchi del consiglio comunale. (Livornotoday.it)