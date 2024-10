Al Pacino gela Fabio Fazio a “Che tempo che fa?”: “Mi vuoi sbattere fuori dal programma?” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, l’attore hollywoodiano Al Pacino ha intrattenuto i telespettatori del canale Nove Al Pacino gela Fabio Fazio a “Che tempo che fa?”: “Mi vuoi sbattere fuori dal programma?” su Perizona.it Perizona.it - Al Pacino gela Fabio Fazio a “Che tempo che fa?”: “Mi vuoi sbattere fuori dal programma?” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ospite dia “Cheche fa”, l’attore hollywoodiano Alha intrattenuto i telespettatori del canale Nove Ala “Cheche fa?”: “Midal?” su Perizona.it

"Un modo per sbattermi fuori" : Al Pacino gela Fabio Fazio - imbarazzo in studio - Un intento chiaro, non passato inosservato all'attore. L'attore è stato il super ospite della puntata di domenica 20 ottobre di Che Tempo Che Fa, motivo per cui non ha esitato nel dilungarsi a parlare. "Ah, grazie - ha risposto quasi indispettito -, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. (Liberoquotidiano.it)

L’intervista ad Al Pacino : gelo in studio da Fabio Fazio. Cosa è successo (VIDEO) - La puntata andata in onda il 20 ottobre 2024 sul Nove, condotta da Fabio Fazio, ha visto la partecipazione di uno dei più grandi attori della storia del cinema, Al Pacino, in collegamento dalla sua villa di Los Angeles. Ma la risposta di Al Pacino ha gelato lo studio: “Ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma”. (Urbanpost.it)