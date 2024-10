Ad accusare Puff Daddy di stupro ora è anche una tredicenne. Nelle carte omissati i nomi di 2 star che aiutavano il rapper (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembrano non avere fine le storie di violenza riguardanti Sean Combs, per gli amici Diddy, per il mondo della musica Puff Daddy. La scorsa settimana si è avviato il processo, ieri il rapper e producer ha ricevuto sei nuove denunce, ulteriore, ennesimo, segno che il Vaso di Pandora si è definitivamente scoperchiato e ora tutto sembrerebbe venire a galla. Le sei nuove denunce, tre uomini e tre donne, sono state prese in carico dall’avvocato Tony Buzbee, lo stesso che tramite una class action ha già raccolto 120 casi. Si pensava fosse l’atto finale, che la partita si sarebbe giocata su quelle 120 terribili storie delle quali Buzbee aveva dichiarato essere quelle (rispetto alle migliaia di segnalazioni ricevute) che risultavano credibili e supportate da prove. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembrano non avere fine le storie di violenza riguardanti Sean Combs, per gli amici Diddy, per il mondo della musica. La scorsa settimana si è avviato il processo, ieri ile producer ha ricevuto sei nuove denunce, ulteriore, ennesimo, segno che il Vaso di Pandora si è definitivamente scoperchiato e ora tutto sembrerebbe venire a galla. Le sei nuove denunce, tre uomini e tre donne, sono state prese in carico dall’avvocato Tony Buzbee, lo stesso che tramite una class action ha già raccolto 120 casi. Si pensava fosse l’atto finale, che la partita si sarebbe giocata su quelle 120 terribili storie delle quali Buzbee aveva dichiarato essere quelle (rispetto alle migliaia di segnalazioni ricevute) che risultavano credibili e supportate da prove.

