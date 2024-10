A Roma c’è la pasticceria per chi è a dieta | da provare almeno una volta nella vita!

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Chi l’ha detto che dolci e bilancia non vanno d’accordo? E se vi dicessimo che c’è un posto dove golosità e sana alimentazione vanno a braccetto? Si chiama Con e Senza Zucchero, si trova a(Via Monza 13, zona S. Giovanni) ed è unaadatta per chi è a. Senza strafare, è possibile concedersi qualche tentazione di gola pur seguendo un regime alimentare ipocalorico. Alaper chi è aL’essenza del locale sta tutto nel nome: qui è possibile gustare prodotti daCon e Senza Zucchero, appunto. Dolci tradizionali adatti a tutti e dolci pensati per chi segue particolari regimi alimentari, realizzati senza zuccheri aggiunti.