Abruzzo24ore.tv - A novembre riprendono le lezioni mattutine al Liceo Delfico, lavori a tempo record

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Teramo - Riapertura prevista per l’11alsequestrato. In arrivo nuove auleranee, intanto si pianificano soluzioni a lungo termine. La prima fase dell’emergenza scolastica a Teramo si concluderà l'11, quando i liceali del "Melchiorre" torneranno finalmente alle. A comunicarlo è stato il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo, durante una conferenza stampa. Idi adeguamento da 1,2 milioni di euro presso l'Istituto Forti saranno ultimati in tempi, precisamente il 4, con le aule pronte per accogliere gli studenti dal giorno 11. Oltre alle aule del Forti, verranno utilizzate anche altre strutture, tra cui quelle presso l'ex consorzio agrario. D'Angelo ha rassicurato che le problematiche sollevate dai vigili del fuoco sono state superate grazie a interventi tecnici specifici.