Torres-Ternana oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Vanni Sanna valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa ha perso soltanto una volta nelle ultime cinque partite e spera di mantenere questo trend positivo, in modo tale da scavalcare gli umbri al primo posto in classifica., come seguire il match La formazione rossoverde, dal suo canto, è al primo posto insieme al Pescara (che ha una gara in meno) e punta a vincere per allungare il margine di vantaggio nei confronti del club sardo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.