Teotino: «Ho la sensazione che il Lukaku che si ricorda Conte all'Inter non ci sarà più»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Gianfrancoha commentato a Sky Sport la vittoria del Napoli sull’Empoli. Queste le sue parole: «Nel primo tempo il Napoli era messo sotto dall’Empoli anche da un punto di vista fisico. Diciamo che c’è una piccola giustificazione dal fatto che tutti i centrocampisti del Napoli hanno giocato con le Nazionali. Un po’ di stanchezza poteva essere messa in conto, ma non quella di, che è rimasto a Napoli proprio per lavorare e migliorare la sua forma e invece ha fatto una prestazione negativa da tutti i punti di vista. Però il fatto di essere riusciti a uscire indenni dal primo tempo dominato dall’Empoli, e poi dopo i primi dieci minuti del secondo tempo il Napoli è venuto fuori ed è riuscito a portarsi a casa tre punti fondamentali».