Sono convinti di prendere Barella: maxi offerta per l'Inter (Di domenica 20 ottobre 2024) Quattro mesi fa Barella ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino a giugno 2029. In maglia nerazzurra ha vinto già 2 Scudetti Nicolò Barella è uno dei pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi. Lo era in verità anche di quella di Conte, con la quale vinse il primo Scudetto della sua carriera. Il secondo, che lui ha detto di sentire molto suo viste le difficoltà personali affrontate a inizio stagione, è arrivato l'anno scorso al termine di un'annata trionfale che il classe '97 ha vissuto da grande protagonista. Nicolò Barella (LaPresse) – calciomercato.itLegatosi all'Inter fino a giugno 2029, praticamente quasi a vita, con ingaggio salito a circa 6,5 milioni (con Calhanoglu e Thuram è il secondo più pagato della rosa dopo Lautaro), Barella vede il suo futuro a tinte nerazzurre.

