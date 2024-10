Sinnner d'Arabia: vince il Six Kings Slam contro Alcaraz e incassa sei milioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner vince anche il Six Kings Slam e incassa sei milioni di euro. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo, si impone nella ricca esibizione di Riad, superando il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 dopo due ore e 21 minuti. Per la prima volta quest'anno Sinner riesce a sconfiggere Alcaraz, che lo aveva battuto tre volte su tre in stagione, superandolo in rimonta. Nel primo parziale l'azzurro spreca un break di vantaggio (4-1) si fa rimontare e cede per 7-5 al tie-break. Nel secondo parziale si porta sul 3-1 con 4 occasioni per il 4-1 ma subisce il ritorno dello spagnolo sul 3-3. Da quel momento Sinner cambia marcia, infila tre game di fila e impatta l'incontro. Iltempo.it - Sinnner d'Arabia: vince il Six Kings Slam contro Alcaraz e incassa sei milioni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinneranche il Sixseidi euro. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo, si impone nella ricca esibizione di Riad, superando il 21enne spagnolo Carlos, numero 2 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 dopo due ore e 21 minuti. Per la prima volta quest'anno Sinner riesce a sconfiggere, che lo aveva battuto tre volte su tre in stagione, superandolo in rimonta. Nel primo parziale l'azzurro spreca un break di vantaggio (4-1) si fa rimontare e cede per 7-5 al tie-break. Nel secondo parziale si porta sul 3-1 con 4 occasioni per il 4-1 ma subisce il ritorno dello spagnolo sul 3-3. Da quel momento Sinner cambia marcia, infila tre game di fila e impatta l'in

