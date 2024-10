Serie C NOW Decima giornata girone C il Crotone in rimonta torna al successo contro il fanalino Taranto (Di domenica 20 ottobre 2024) Crotone 2 Taranto 1 Marcatori: 48° Shiba, 59° Silva, 79° Tumminello Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Vitale), Silva, Oviszach (Tumminello), Gomez (Chiarella). All. Longo Taranto (4-3-3): Del Favero, Shiba, De Santis, Verde (Papazov), Speranza (Giovinco), Matera, Loris Varela (Schirru), Mastromonaco, Contessa, Zigoni (Battinelli), Fabbri. All Gautieri Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata Ass. Luca Bernasso di Milano – Alberto Rinaldi di Pisa Quarto giudice: Domenico Leone di Barletta Ammoniti: Speranza, Mastromonaco, De Santis, Verde Angoli: 5 a 1 per il Crotone Recupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 3.507 euro 11.304,98 Terza vittoria stagionale degli squali e sempre tra le mura amiche. Un evento che non si verificava dalla quarta giornata (Crotone vs Messina 2-0). Laprimapagina.it - Serie C NOW Decima giornata girone C il Crotone in rimonta torna al successo contro il fanalino Taranto Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 20 ottobre 2024)1 Marcatori: 48° Shiba, 59° Silva, 79° Tumminello(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Vitale), Silva, Oviszach (Tumminello), Gomez (Chiarella). All. Longo(4-3-3): Del Favero, Shiba, De Santis, Verde (Papazov), Speranza (Giovinco), Matera, Loris Varela (Schirru), Mastromonaco, Contessa, Zigoni (Battinelli), Fabbri. All Gautieri Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata Ass. Luca Bernasso di Milano – Alberto Rinaldi di Pisa Quarto giudice: Domenico Leone di Barletta Ammoniti: Speranza, Mastromonaco, De Santis, Verde Angoli: 5 a 1 per ilRecupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 3.507 euro 11.304,98 Terza vittoria stagionale degli squali e sempre tra le mura amiche. Un evento che non si verificava dalla quartavs Messina 2-0).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dassilva resta in carcere - Roberta Bruzzone : "Abbiamo evidenziato una serie di falle nell'inchiesta" - Niente libertà per Louis Dassilva, il 34enne senegalese indiziato per l'omicidio di Pierina Paganelli, che a tre giorni dall'udienza si è visto negare dal Tribunale del Riesame la richiesta di scarcerazione. Il giudice ha quindi confermato la custodia cautelare emessa dal gip del Tribinale di... (Riminitoday.it)

LIVE Tiro a volo - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : l’italia si affida a Silvana Stanco - comincia la quinta serie! - 9:13 Da segnalare l’australiana Penny Smith che non ha rotto il primo piattello nella serie. 10:32 Questa la situazione ad una serie dalla fine. Buone notizie per noi 9:45 5/5 e parziale di 9/10 per Rossi. L’azzurra chiude con 24/25 e con il totale di 97/100 9:26 Intanto arriva il primo errore per l’iberica Mar Morne Magrina. (Oasport.it)

LIVE Tiro a volo - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : prima serie pulita per Silvana Stanco - ora Giovanni Pellielo - Ogni piattello mancato potrà rivelarsi fatale. 3/3 dell’azzurro che paga però il quarto errore commesso poco fa 9:49 Nel frattempo 15/15 per Stanco quando mancano dieci piattelli al termine della prima serie 9:46 4/5 nella terza tranche di De Filippis che ora viaggia sull’86/90. Sono segnali significativi 9:21 5/5 per Jessica nella penultima tranche. (Oasport.it)