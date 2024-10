“Senza i cambi avremmo preso una ‘scoppola'”: Conte spiega la svolta contro l’Empoli (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAllo Stadio Castellani si è conclusa la sfida tra Empoli e Napoli, valida per l’ottava giornata di Serie A. La partita, decisa da un calcio di rigore trasformato da Khvicha Kvaratskhelia al 63?, ha visto i partenopei uscire vittoriosi per 1-0. In conferenza stampa, Antonio Conte ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando gli alti e bassi della gara e mantenendo la linea della prudenza. Conte ha subito espresso insoddisfazione per l’approccio iniziale del Napoli: “Nel primo tempo siamo stati spettatori. Non mi è piaciuto, abbiamo lasciato troppo spazio e nervosismo. Siamo fortunati ad aver reagito nella ripresa, dove ho cambiato qualcosa sia in fase di non possesso che nell’attacco. Questo ci ha permesso di vedere un’altra partita”. Anteprima24.it - “Senza i cambi avremmo preso una ‘scoppola'”: Conte spiega la svolta contro l’Empoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAllo Stadio Castellani si è conclusa la sfida tra Empoli e Napoli, valida per l’ottava giornata di Serie A. La partita, decisa da un calcio di rigore trasformato da Khvicha Kvaratskhelia al 63?, ha visto i partenopei uscire vittoriosi per 1-0. In conferenza stampa, Antonioha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando gli alti e bassi della gara e mantenendo la linea della prudenza.ha subito espresso insoddisfazione per l’approccio iniziale del Napoli: “Nel primo tempo siamo stati spettatori. Non mi è piaciuto, abbiamo lasciato troppo spazio e nervosismo. Siamo fortunati ad aver reagito nella ripresa, dove hoato qualcosa sia in fase di non possesso che nell’attacco. Questo ci ha permesso di vedere un’altra partita”.

