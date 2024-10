Saturday Night | recensione del film di Jason Reitman #RoFF19

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)deldiNel corso di quasi mille puntate, il “Live” ha regalato all’America non solo una delle sue trasmissioni live più longeve, ma anche un numero impressionante di comici di altissimo livello e battute divenute gergo. “Live from New York, it’s!” A un anno di distanza dal 50° anniversario della trasmissione divenuta fenomeno, il registasi cimenta nella ricostruzione dei 90 minuti precedenti alla messa in onda della prima, improbabile e sgangherata trasmissione del programma, alle 22.00 dell’11 ottobre 1975, in cui per la prima volta Chevy Chase pronunciò la famosa frase: “Live from New York, it’s!”.