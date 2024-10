Politano svela il gesto di Conte: cos’è successo nell’intervallo di Empoli-Napoli (Di domenica 20 ottobre 2024) Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa post-partita della sfida del Napoli contro l’Empoli. Antonio Conte può sorridere: vittoria di misura e tre punti in un campo molto difficile. L’allenatore salentino, nel post partita, ha lasciato trasparire tutta la propria fiducia nella squadra dopo che quest’ultima è riuscita a compattarsi e a trovare una vittoria difficile. Matteo Politano in merito a ciò ha rilasciato alcune dichiarazioni. Sulla forza e volontà del gruppo partenopeo, Politano ha affermato: “Conosciamo il valore di questo gruppo e di avere tanti giocatori forti. Oggi l’abbiamo dimostrato, sappiamo di avere una rosa lunga e giocatori dello stesso livello. Siamo Contenti di quello che stiamo facendo”. Spazionapoli.it - Politano svela il gesto di Conte: cos’è successo nell’intervallo di Empoli-Napoli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa post-partita della sfida delcontro l’. Antoniopuò sorridere: vittoria di misura e tre punti in un campo molto difficile. L’allenatore salentino, nel post partita, ha lasciato trasparire tutta la propria fiducia nella squadra dopo che quest’ultima è riuscita a compattarsi e a trovare una vittoria difficile. Matteoin merito a ciò ha rilasciato alcune dichiarazioni. Sulla forza e volontà del gruppo partenopeo,ha affermato: “Conosciamo il valore di questo gruppo e di avere tanti giocatori forti. Oggi l’abbiamo dimostrato, sappiamo di avere una rosa lunga e giocatori dello stesso livello. Siamonti di quello che stiamo facendo”.

Napoli - Politano : “Conte ha messo a posto le cose” - Riguardo alla sua evoluzione come giocatore, ha spiegato che, con l’esperienza, ha acquisito maggiore consapevolezza del suo ruolo, notando un cambiamento rispetto al passato. Ha affermato di sentirsi in buona forma e desideroso di contribuire con più gol e assist. Più vai avanti con l’età e più aumenta la consapevolezza. (Terzotemponapoli.com)

Politano - ora Conte lo coccola e il record è vicinissimo - E in Empoli-Napoli taglierà un traguardo importante: Politano è pronto per raggiungere un record non affatto scontato. Politano fa 300! Dopo le 200 presenze con il Napoli, ora il record in Serie A Prima della gara in Coppa Italia contro il Palermo, Matteo Politano ha ritirato una maglia speciale data dalla dirigenza azzurra che rimarcava le sue duecento presenze con il Napoli. (Spazionapoli.it)

Conte : «Neres al posto di Kvara o Politano? In questo momento il dilemma è con Khvicha» - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Empoli spiegando ciò che il Napolista aveva scritto dopo la partita col Monza, che Politano si è reso indispensabile per questo Napoli Se Neres giocasse titolare oggi, giocherebbe al posto di Politano o Kvara? «Ad un mese di distsanza dalle due soste dal suo arrivo, vederlo oggi è un ... (Ilnapolista.it)