Perugia dopo il colpo ad Ascoli il Futuro si chiama Milan

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre, 2024 – Ilrespira. Con un gol i biancorossi di Formisano compiono il blitz sul campo dell’e si risollevano il morale e in classifica. Un successo arrivato nel primo tempo grazie alla coppia Seghetti (che costruisce) e Montevago (che finalizza). Nella ripresa i biancorossi conservano il vantaggio contro i marchigiani, in piena crisi di risultati, e sprecano un paio di buone chance, la prima con Seghetti e poi con Sylla, finalmente tornato a disposizione di Formisano. A fine gara, respiro di sollievo per le condizioni di Seghetti: l’attaccante, uscito dal campo in anticipo, era alle prese solo con i crampi e sarà quindi a disposizione già alla ripresa di martedì pomeriggio. “Soddisfatto anche se so che dobbiamo ancora lavorare sodo ha spiegato Formisano .