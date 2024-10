Nerdpool.it - Peacemaker – James Gunn al lavoro su due fumetti sulla storia di Vigilante e Eagly

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)è già alsull’attesa seconda stagione di, ma non è l’unico progetto dell’universoa cui sta lavorando. Oggi la DC ha annunciato chesarà consulente per ladella nuova serie in cinque numeriPresents: The, diretta dai team creativi di Tim Seeley e Mitch Gerads () e Rex Ogle e Matteo Lolli (). La miniserie si ricollega alla serie, in quanto è ambientata tra la prima e la seconda stagione di, dando ai fan un’idea di ciò che ci aspetta quando la seconda stagione arriverà su Max nel 2025, ma si occupa anche delle conseguenze della prima stagione, compresa la scomparsa di. Nelladi, Adrian si reca a casa diper uscire, ma scopre che Chris esono spariti.