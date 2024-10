Parma in ginocchio: cantine e sottopassi allagati, canali esondati, evacuazioni e tangenziali chiuse. Il sindaco: "Situazione delicata" (Di domenica 20 ottobre 2024) Parma in ginocchio. Dentro una Situazione delicata e in certi punti della città addirittura critica. La pioggia caduta incessantemente fino alle prime ore di questa mattina, ha lasciato una scia di problemi e danni. Una Situazione talmente complicata che ha spinto il sindaco Michele Guerra, la Parmatoday.it - Parma in ginocchio: cantine e sottopassi allagati, canali esondati, evacuazioni e tangenziali chiuse. Il sindaco: "Situazione delicata" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)in. Dentro unae in certi punti della città addirittura critica. La pioggia caduta incessantemente fino alle prime ore di questa mattina, ha lasciato una scia di problemi e danni. Unatalmente complicata che ha spinto ilMichele Guerra, la

Atalanta in ansia per Scamacca : brutto infortunio al ginocchio nell’amichevole contro il Parma - . Rimasto a terra visibilmente dolorante, è stato costretto al cambio e ha lasciato il campo sorretto a braccio da alcuni membri dello staff atalantino, senza riuscire ad appoggiare il piede. A dieci giorni esatti dalla Supercoppa Europea da disputare contro il Real Madrid, l’Atalanta vive uno stato d’ansia per le condizioni di Gianluca Scamacca: il numero 9 nerazzurro nell’amichevole contro ... (Bergamonews.it)