Onu | a Gaza incubo crescescene orribili

Onu:a Gaza incubo cresce,scene orribili (Di domenica 20 ottobre 2024) 15.1 "L'incubo a Gaza si sta intensificando. Scene orribili si stanno svolgendo nella Striscia settentrionale,tra conflitti,incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento".L'Onu torna a lanciare l'allarme Nella Striscia nessun luogo è sicuro per i civili, dice il coordinatore Onu per il processo di pace in Medio Oriente,Wennesland."A Beit Lahiya nella notte decine di persone sarebbero morte in raid aerei israeliani,dopo settimane di operazioni con decine di vittime civili e mancanza quasi totale di aiuti".

Onu - 'l'incubo a Gaza si intensifica - scene orribili' - "L'incubo a Gaza si sta intensificando. "A Beit Lahiya la scorsa notte, decine di persone sarebbero state uccise in raid aerei israeliani. Ciò segue settimane di operazioni che hanno causato decine di vittime civili e una quasi totale mancanza di aiuti umanitari al nord. E' l'allarme del coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente Tor Wennesland per il quale ... (Quotidiano.net)

Mo : Hamas - ‘Usa responsabili degli orribili massacri a Gaza’ - . Lo sostiene Hamas, spiegando che i crimini di guerra e il genocidio perpetrati da Israele nell’enclave costiera assediata “non sarebbero in corso se non ci fosse il sostegno di alcune capitali occidentali, guidate da Washington”. (Adnkronos) – Gli Usa sono responsabili degli orribili massacri a Gaza. (Calcioweb.eu)

Mo : Hamas - 'Usa responsabili degli orribili massacri a Gaza' - Gaza, 11 ago. In un post su Telegram, Hamas ha affermato che gli Stati Uniti hanno fornito a Israele sostegno politico e militare, rendendosi in questo modo “complici diretti del massacro della scuola di al-Tabin e di altri crimini e violazioni”. . Lo sostiene Hamas, spiegando che i crimini di guerra e il genocidio perpetrati da Israele nell'enclave costiera assediata "non sarebbero in corso ... (Liberoquotidiano.it)