Bergamonews.it - ‘Ndrangheta, morto il boss Giuseppe Pino Romano. Polizia in allerta per i funerali a Romano di Lombardia

(Di domenica 20 ottobre 2024)di. Stroncato da un infarto,, èa 65 anni adi, dove da anni risiedeva e stava finendo di scontare una condanna per estorsione. Originario di Briatico, in provincia di Vibo Valentia, è stato per anni uno dei punti di riferimento della criminalità locale. È stato anche indiziato per essere affiliato alle cosche calabresi. Residente nella Bassa da oltre vent’anni, ha iniziato a collezionare reati alla fine degli anni Settanta, proprio per traffico di armi., infatti, fu uno dei nomi di spicco dell’indagine ‘Squalo’ della procura distrettuale antimafia di Brescia.venne arrestato nel 2005, poi condannato in primo grado a Bergamo a 26 anni per associazione di stampo mafioso nel processo ‘Nduja per estorsioni, armi, droga, usura.