MotoGp Australia Marquez trionfa e Bagnaia terzo

(Adnkronos) – Marc Marquez trionfa nella MotoGp in Australia, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento

MotoGp - Di Giannantonio "In Australia la migliore gara dell'anno" - Ottimo quarto posto per il pilota della VR46 Racing Team PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Credo sia stata la miglior gara dell'anno, siamo andati davvero fortissimo e il podio è mancato per un pelo". Fabio Di Giannantonio è tra i protagonisti del GP d'Australia che si è corso oggi a Phillip Island. Il . (Ilgiornaleditalia.it)

MotoGp Australia 2024 : Marc Marquez trionfa davanti a Martin - Bagnaia terzo. La classifica - Sul circuito di Phillip Island il fuoriclasse spagnolo centra così la sua terza vittoria stagionale dopo Aragon e San Marino, compiendo una rimonta eccezionale. Roma, 20 ottobre 2024 – Marc Marquez trionfa nel GP d'Australia di MotoGP nonostante i i pronostici non lo dessero per favorito. Il pilota del team Gresini Ducati ha rimontato posizioni, sorpasso dopo sorpasso, fino a ingaggiare una ... (Sport.quotidiano.net)