Morto Adamo Dionisi, il celebre Manfredi Anacleti di Suburra (Di domenica 20 ottobre 2024) L'attore sarebbe Morto all'ospedale Fatebenfratelli di Roma a seguito di una breve malattia che non gli ha lasciato scampo L'articolo Morto Adamo Dionisi, il celebre Manfredi Anacleti di Suburra proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Morto Adamo Dionisi, il celebre Manfredi Anacleti di Suburra Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'attore sarebbeall'ospedale Fatebenfratelli di Roma a seguito di una breve malattia che non gli ha lasciato scampo L'articolo, ildiproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Morto Adamo Dionisi - il Manfredi Anacleti della serie cult Suburra - Non erano mancati i problemi con la giustizia come l'arresto per droga nel 2001 che lo portò a scontare una pena di alcuni anni a Rebibbia. Nato a Roma il 30 settembre 1965, si era fatto un nome in curva diventando uno dei capi degli ultrà Irriducibili della Lazio. Esordisce sul grande schermo con il film 'Chi nasce tondo. (Quotidiano.net)

Morto l'attore Adamo Dionisi - per tutti il boss Manfredi Anacleti di Suburra - La sua carriera di attore era cominciata dopo un periodo in carcere. Di recente era apparso in Enea di Pietro Castellitto. Prima della malattia stava lavorando a due film. (Vanityfair.it)

Adamo Dionisi è morto - Adamo Dionisi, noto attore romano con un passato fra i capì degli ultrà Irriducibili della Lazio, è morto all’età di 59 anni. . .  Dionisi nel. L’uomo aveva scoperto da recente una malattia che lo ha costretto ad allontanarsi dai set fino al ricovero degli ultimi giorni al Fatebenefratelli di Roma. (Romatoday.it)